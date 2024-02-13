Об этом говорилось на заседании Союза ректоров. Особое внимание участники уделили вопросу модернизации сети университетов в нашем государстве.
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МОН представило предложения по реформированию высшего образования
Так, глава Минобразования Оксен Лисовой отметил, что к обсуждению представили критерии для объединения учреждений и предложения объединений.
Теперь ожидаем продолжения диалога в виде предложений от университетов, их видений и идей развития не только отдельных заведений, но и системы высшего образования в целом,
– сообщил министр.
И добавил: вопрос трансформации дискуссионный и болезненный, но решать его необходимо. На это влияют и демографическая ситуация, и ограниченность ресурсов, и состояние системы.
Лисовой также отметил, что в Украине высшее образование с одной стороны является ценностью, ведь большинство школьников хочет поступать именно в вузы, потому что настаивают родители. Но с другой – есть карго-культ дипломов и множество поступающих, которые после окончания вузов никогда не работают по специальности.
- Ранее Оксен Лисовой подробно рассказывал, как Минобразования намерено реформировать систему высшего образования. Об этом можно прочесть по ссылке.
- Также в Минобразования сделали заявление о критериях объединения вузов.