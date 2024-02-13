Про це мовилось на засіданні Спілки ректорів. Окрему увагу учасники приділили питанню модернізації мережі університетів у нашій державі.

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МОН презентувало пропозиції щодо реформування вищої освіти

Так, очільник Міносвіти Оксен Лісовий зазначив, що до обговорення представили критерії для об'єднання закладів і пропозиції об'єднань.

Тепер очікуємо на продовження діалогу у вигляді пропозицій від університетів, їхніх бачень та ідей розвитку не лише окремих закладів, а й системи вищої освіти загалом,

– повідомив міністр.

І додав: питання трансформації дискусійне і болюче, але розв'язувати його необхідно. На це впливають і демографічна ситуація, і обмеженість ресурсів, і стан системи.

Лісовий також зазначив, що в Україні вища освіта з одного боку є цінністю, адже більшість школярів хоче вступати саме до вишів, бо наполягають батьки. Але з іншого – є карго-культ дипломів і безліч вступників, які після закінчення вишів ніколи не працюють за спеціальністю.