Про це заявив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький під час ефіру з представниками ГО "Прогресильні". І додав, що Україна – велика країна, де кожен заклад інший, існує певна специфіка міст і регіонів.

Дивіться також Чи збережуть виші галузеву спрямованість після об'єднання

У МОН зробили заяву про критерії об'єднання вишів

Посадовець акцентував: в нашій державі є дуже різні регіони, дуже різні міста, дуже різна ситуація стосовно наслідків вторгнення Росії.

При всій повазі, не можна порівнювати Чернівці з Харковом, і навіть Ужгород з Полтавою. Це різні контексти, різні міста, тому не можна говорити про якісь універсальні критерії,

– зауважив він.

І додав, що до кожного об'єднання необхідно підходити індивідуально.

Винницький зазначив, що під час модернізації ЗВО звертатимуть увагу на два чинники: чи втратив галузевий заклад свою галузеву специфіку та кількість студентів вишу.

Також МОН враховуватиме кількість вишів у конкретному місті. Якщо у невеликих містах є лише один виш, його не реформують.

Дивіться також Лісовий детально розповів, як МОН трансформує сферу вищої освіти

В Україні модернізують мережу ЗВО