У МОН при цьому кажуть що відбудеться не скорочення, а модернізація мережі вищих навчальних закладів. Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий повідомив, чи збережуть галузеву спрямованість приєднані до інших виші.
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Чи збережуть галузеву спрямованість приєднані до інших ЗВО
Посадовець уточнив, що виші, які у межах модернізації мережі приєднають до більших, збережуть свою галузеву спрямованість і певний ступінь автономії.
Також Лісовий зауважив, що спеціалізовані наукові школи ставатимуть автономними інститутами або факультетами.
У МОН при цьому сподіваються, що частина фахівців продовжить роботу у галузевому інституті. Натомість інші зможуть інтегруватися до кафедр університету, до якого приєднають виш.
Так само будуть збережені висококваліфіковані кадри, оскільки ми чітко усвідомлюємо їхню цінність,
– наголосив Оксен Лісовий.
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Що відомо про модернізацію мережі ЗВО
- Заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький повідомляв, що модернізація мережі вишів передбачає не лише зменшення кількості ЗВО, а й покращення їхньої якості.
- За його словами, необхідність скорочення кількості університетів у нашій державі зумовлена демографічною ситуацією.
- Посадовець уточнив, що торік в Україні було близько 360 тисяч випускників шкіл, тоді як у 2008 році – 640 тисяч.
- При цьому додав, що реорганізовані виші отримуватимуть інвестиції на суму від 1 до 1,5 мільйона доларів.