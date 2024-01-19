У МОН при цьому кажуть що відбудеться не скорочення, а модернізація мережі вищих навчальних закладів. Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий повідомив, чи збережуть галузеву спрямованість приєднані до інших виші.

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Чи збережуть галузеву спрямованість приєднані до інших ЗВО

Посадовець уточнив, що виші, які у межах модернізації мережі приєднають до більших, збережуть свою галузеву спрямованість і певний ступінь автономії.

Також Лісовий зауважив, що спеціалізовані наукові школи ставатимуть автономними інститутами або факультетами.

У МОН при цьому сподіваються, що частина фахівців продовжить роботу у галузевому інституті. Натомість інші зможуть інтегруватися до кафедр університету, до якого приєднають виш.

Так само будуть збережені висококваліфіковані кадри, оскільки ми чітко усвідомлюємо їхню цінність,

– наголосив Оксен Лісовий.

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