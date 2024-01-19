В МОН при этом говорят, что произойдет не сокращение, а модернизация сети высших учебных заведений. Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой сообщил, сохранят ли отраслевую направленность присоединенные к другим вузам.

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Сохранят ли отраслевую направленность присоединенные к другим ЗВО

Чиновник уточнил, что вузы, которые в рамках модернизации сети присоединят к более крупным, сохранят свою отраслевую направленность и определенную степень автономии.

Также Лисовой отметил, что специализированные научные школы станут автономными институтами или факультетами.

В МОН надеются, что часть специалистов продолжит работу в отраслевом институте. В то же время другие смогут интегрироваться в кафедры университета, к которому присоединят вуз.

Также будут сохранены высококвалифицированные кадры, поскольку мы четко осознаем их ценность,

– подчеркнул Оксен Лисовой.

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Что известно о модернизации сети ЗВО