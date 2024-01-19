В МОН при этом говорят, что произойдет не сокращение, а модернизация сети высших учебных заведений. Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой сообщил, сохранят ли отраслевую направленность присоединенные к другим вузам.
Смотрите также Почему МОН хочет уменьшить количество вузов в Украине
Сохранят ли отраслевую направленность присоединенные к другим ЗВО
Чиновник уточнил, что вузы, которые в рамках модернизации сети присоединят к более крупным, сохранят свою отраслевую направленность и определенную степень автономии.
Также Лисовой отметил, что специализированные научные школы станут автономными институтами или факультетами.
В МОН надеются, что часть специалистов продолжит работу в отраслевом институте. В то же время другие смогут интегрироваться в кафедры университета, к которому присоединят вуз.
Также будут сохранены высококвалифицированные кадры, поскольку мы четко осознаем их ценность,
– подчеркнул Оксен Лисовой.
Читайте Какие вузы в Украине объединят, и повлияет ли реорганизация ЗВО на обучение студентов
Что известно о модернизации сети ЗВО
- Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий сообщал, что модернизация вузовской сети предусматривает не только уменьшение количества ЗВО, но и улучшение их качества.
- По его словам, необходимость сокращения количества университетов в нашем государстве обусловлена демографической ситуацией.
- Чиновник уточнил, что в прошлом году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ, тогда как в 2008 году – 640 тысяч.
- При этом он добавил, что реорганизованные вузы будут получать инвестиции на сумму от 1 до 1,5 миллиона долларов.