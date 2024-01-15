Об этом в эфире "Общественное Черкассы" сообщил заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И отметил, что для присоединяемых к другим отраслевых учреждений сохранят определенный автономный институт.

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Повлияет ли реорганизация ЗВО на обучение студентов

Чиновник рассказал о модернизации сети ЗВО на примере Одесского экологического института. В случае с Одесским университетом имени Мечникова, к которому присоединен Одесский экологический университет, по словам Винницкого, будет функционировать экологический институт как автономная структура, усиленная научно-исследовательским институтом.

Таким образом, мы усиливаем университеты. При этом учебные планы могут измениться. Возможно, некоторые преподаватели поменяются, но все это нацелено на то, чтобы улучшить качество и сохранить уникальные вещи, которые должны быть сохранены,

– сообщил чиновник.

Однако для новых поступающих произойдут определенные изменения, ведь с нового учебного года студенты будут вступать уже в объединенное ЗВО.

Винницкий также заявил: в рамках такого укрупнения цель МОН – улучшение качества образования. В частности, вузы будут объединять там, где студенты и дальше будут использовать помещения, предназначенные для обучения. Приватизации земли или помещения процесс модернизации сети вузов не предусматривает.

При этом заместитель Лисового не говорит, сколько вузов оставят в Украине, мол, время покажет.

Раньше Михаил Винницкий рассказал, почему Минобразования решило снизить количество вузов в Украине. Об этом читайте по ссылке.