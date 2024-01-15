Об этом в эфире "Суспильное Черкассы" сообщил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. Об этом он упомянул в контексте вопроса объединения отдельных университетов в нашем государстве.
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Реорганизованным вузам предоставят более миллиона долларов
Чиновник подчеркнул, что каждое объединение или присоединение ЗВО предусматривает инвестиции в научно-исследовательское, учебное, лабораторное оборудование.
У нас действует программа Всемирного банка, которая предусматривает, что при каждом таком объединении университет получает от 1 до 1,5 миллиона долларов на оборудование, чтобы улучшить свою инфраструктуру.
– сообщил заместитель Лисового.
И добавил, что так случится модернизация сети. При этом в МОН этот процесс не называют оптимизацией, ведь целью не является сбережение средств.
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Почему МОН хочет уменьшить количество вузов в Украине
- Михаил Винницкий подчеркнул, что вышеперечисленные изменения предполагают не только уменьшение количества ЗВО, но и улучшение их качества.
- Он добавил, что необходимость сокращения количества ЗВО в Украине вызвана демографической ситуацией.
- В частности, отметил, что в прошлом году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ, в то время как в 2008 году – 640 тысяч.