Так считают в Минобразования. Замглавы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал: все потому, что в Украине уменьшается количество абитуриентов.

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Почему количество вузов в Украине уменьшат

Чиновник уточнил, что на сегодняшний день разработали законопроект о предпосылках модернизации сети ЗВО в нашем государстве. При этом Винницкий отмечает, что документ предусматривает не просто уменьшение количества университетов, но и улучшение их качества.

Заместитель Лисового также уточнил, что в прошлом году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ, в то время как в 2008 году – 640 тысяч. Так что демографические данные, по его словам, говорят сами за себя.

К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников. И это цифра, которая предполагает возвращение пока не подконтрольных Украине территорий,

– сообщил Винницкий.

И добавил, что в 2008 году в Украине функционировало около 350 учебных заведений. У них в среднем было по 6,7 тысяч студентов. В 2021 году общее количество ЗВО уменьшилось до 300, а в среднем в каждом из них было всего 3,4 тысячи студентов.

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