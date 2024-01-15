Об этом заявили в Минобразования по запросу журналистов. При этом в министерстве отмечают, что осуществляют соответствующую аналитическую и консультационную работу по поводу возможности и целесообразности объединения некоторых вузов в нашем государстве.

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В Минобразования заявляют, что развитие высшего образования в нашем государстве требует сбалансирования сети ЗВО с учетом демографических факторов и изменений рынка труда.

За последние 15 лет среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тысяч студентов до 3,5 тысяч. Демографические показатели демонстрируют, что для оптимального использования государственных средств необходимо проводить работу по модернизации сети ЗВО и укрупнению высших учебных заведений,

– говорят в МОН.

И добавляют, что в условиях войны, когда большинство средств государства тратят на оборону, такая работа чрезвычайно актуальна.

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