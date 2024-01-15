Про це в ефірі "Суспільне Черкаси" повідомив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький. Про це він згадав у контексті питання об'єднання окремих університетів у нашій державі.
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Реорганізованим вишам нададуть понад мільйон доларів
Посадовець наголосив, що кожне об'єднання чи приєднання ЗВО передбачає інвестиції у науково-дослідне, навчальне, лабораторне обладнання.
У нас діє програма Світового банку, яка передбачає, що при кожному такому об'єднанні університет отримує від 1 до 1,5 мільйона доларів на обладнання, щоб покращити свою інфраструктуру,
– повідомив заступник Лісового.
І додав, що так відбудеться модернізація мережі. При цьому у МОН цей процес не називають оптимізацією, адже метою не є заощадження коштів.
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Чому МОН хоче зменшити кількість вишів в Україні
- Михайло Винницький наголосив, що вищезгадані зміни передбачають не лише зменшення кількості ЗВО, а й покращення їхньої якості.
- Він додав, що необхідність скорочення кількості ЗВО в Україні спричинена демографічною ситуацією.
- Зокрема, зазначив, що торік в Україні було близько 360 тисяч випускників шкіл, тоді як у 2008 році – 640 тисяч.