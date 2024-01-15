Про це в ефірі "Суспільне Черкаси" повідомив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький. Про це він згадав у контексті питання об'єднання окремих університетів у нашій державі.

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Посадовець наголосив, що кожне об'єднання чи приєднання ЗВО передбачає інвестиції у науково-дослідне, навчальне, лабораторне обладнання.

У нас діє програма Світового банку, яка передбачає, що при кожному такому об'єднанні університет отримує від 1 до 1,5 мільйона доларів на обладнання, щоб покращити свою інфраструктуру,

– повідомив заступник Лісового.

І додав, що так відбудеться модернізація мережі. При цьому у МОН цей процес не називають оптимізацією, адже метою не є заощадження коштів.

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