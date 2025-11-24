Навіть опри відключення світла. Про це інформує 24 Канал з посиланням на misto.media.
Коли зимові канікули у вишах Луцька?
Навчальний процес у вишах Луцька також триває відповідно до раніше затверджених планів.
- Волинський національний університет імені Лесі Українки
Календар навчання та канікули у межах цього навчального року не змінювали, розповів ректор ВНУ Анатолій Цьось. Університет працює згідно з планом, затвердженим у вересні.
Різдвяні канікули триватимуть з 25 грудня до 2 січня,
– уточнив освітянин.
Після короткого повернення до занять студенти матимуть ще один період відпочинку – з 19 по 30 січня.
- Луцький національний технічний університет
У ЛНТУ кажуть, що графік канікул та сесії не змінюють. На ситуацію не вплинуть навіть відключення світла.
Навчання триватиме до кінця грудня. У другій половині місяця бакалаври складатимуть модульні контрольні, а магістри захищатимуть кваліфікаційні роботи, повідомила проректорка Надія Ковальчук.
Зимова екзаменаційна сесія запланована на 5 – 18 січня,
– уточнила вона.
Опісля студенти підуть на канікули. Весняний семестр розпочнеться у лютому 2026 року.
Коли стартувало навчання в університетах України?
- 1 вересня розпочався навчальний рік 2025 – 2026 для учнів та вчителів, студентів.
- Кожен виш в Україні міг самостійно визначати дату першого дня занять.
- Так, в окремих університетах пари могли розпочатися пізніше для певних груп студентів. Наприклад, для першокурсників магістерських програм.
- Також дату початку навчання у вишах могли переносити через додатковий набір студентів у вересні.