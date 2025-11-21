Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Відомство детально описало пропозиції у відповідному листі.

Які зміни школам пропонує МОН?

У МОН зазначають, що організація навчання та режим роботи шкіл потребують усе більшої гнучкості. І нагадали, що школи зараз самі можуть визначати структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, уроків, канікул, формату організації навчання.

Тож школам радять розглянути можливість перенесення уроків із зимових місяців на червень 2026 року (окрім випускних класів) або збільшити тривалість зимових канікул, перенісши на зиму весняний відпочинок учнів.

Серед запропонованих варіантів – і перехід на шестиденний навчальний тиждень замість п'ятиденного. Він містить навчання у межах двох змін.

Аби мати можливість працювати якісно в умовах ймовірного блекауту, школи повинні перевірити та у разі відсутності забезпечити доступ учнів до систем дистанційного навчання. І не забути розмістити навчальні матеріали до кожного уроку в системі на період з листопада по лютий.

Радять закладам освіти використовувати сучасні електронні ресурси, зокрема вебплатформу "Всеукраїнська школа онлайн", і забезпечити школярів необхідними паперовими підручниками або роздрукованими матеріалами.

Адміністрація школи також повинна визначити графік проведення педагогами консультацій для учнів, ущільнити навчальний матеріал тощо.

Для підтримки комунікації між учнями, батьками і вчителями МОН радить створити єдиний канал зв'язку (месенджери, Google Classroom тощо). У разі відсутності мобільного зв'язку актуальну інформацію можуть розмістити на стендах при вході до школи.

Водночас варто налагодити механізм регулярного інформування через батьківські та учнівські чати, а також за допомогою SMS,

– вказано у документі.

Школи при цьому мають бути забезпечені запасом технічної та питної води, продуктами, зокрема, тривалого зберігання, для безпечного перебування учнів не менше ніж 48 годин.

Кожна школа має адаптувати запропонований набір інструкцій з урахуванням особливостей та безпекової ситуації. У закладах освіти також мають обговорити план дій у разі блекауту та пропрацювати можливі варіанти.



