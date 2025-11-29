Чимало наших краян є у Німеччині. 24 Канал з посиланням на повідомлення у Threads репетиторки Лілії розповість, що дивує українців у школах вищезгаданої країни.
Що здивувало українку у системі оцінювання в Німеччині?
Репетиторка написала, що її учень отримав 1 бал за контрольну роботу з математики.
Так, саме 1! В Німеччині – це найвищий бал,
– повідомила педагогиня.
Українці у коментарях відреагували так:
Коли мій учень з Німеччини сказав, що отримав 1 з математики, у мене ледь серце не стало. Зараз сміємося з цього.
На початках я теж так реагувала.
Ну так. Це типу "А" у Штатах.
Знаю, що в них навпаки.
Система оцінювання у Німеччині
Яка система оцінювання у школах Німеччини?
В Україні можуть перезараховувати оцінки учням-біженцям, які повернулися на Батьківщину. Для цього використовують шкали, зважаючи на системи оцінювання у різних країнах.
Osvita.ua подала табличку системи оцінювання у школах Німеччини.
Система оцінювання учнів у Німеччині
Яка зарплата вчителів у Німеччині?
- У Німеччині зарплата вчителя залежить від федеральної землі. У середньому становить 2 800 – 3 200 євро на місяць.
- Тобто 120 000 – 135 000 гривень, пише РБК-Україна.
- Початкова зарплата вчителя – трохи нижча: близько 2 400 євро (100 000 гривень). Педагог із досвідом може отримувати понад 4 000 євро (170 000 гривень).
- За даними Вчися.Медіа, середня зарплата в країні – 3 975 євро (понад 170 тисяч гривень).