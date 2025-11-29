Чимало наших краян є у Німеччині. 24 Канал з посиланням на повідомлення у Threads репетиторки Лілії розповість, що дивує українців у школах вищезгаданої країни.

Що здивувало українку у системі оцінювання в Німеччині?

Репетиторка написала, що її учень отримав 1 бал за контрольну роботу з математики.

Так, саме 1! В Німеччині – це найвищий бал,

– повідомила педагогиня.

Українці у коментарях відреагували так:

Коли мій учень з Німеччини сказав, що отримав 1 з математики, у мене ледь серце не стало. Зараз сміємося з цього.

На початках я теж так реагувала.

Ну так. Це типу "А" у Штатах.

Знаю, що в них навпаки.



Система оцінювання у Німеччині / скриншот допису

Яка система оцінювання у школах Німеччини?

В Україні можуть перезараховувати оцінки учням-біженцям, які повернулися на Батьківщину. Для цього використовують шкали, зважаючи на системи оцінювання у різних країнах.

Osvita.ua подала табличку системи оцінювання у школах Німеччини.



Система оцінювання учнів у Німеччині / скриншот

