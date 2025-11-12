Тобто 120 000 – 135 000 гривень. Про це інформує 24 Канал. РБК-Україна
Яка зарплата вчителів у Німеччині?
Початкова зарплата вчителя – трохи нижча: близько 2 400 євро (100 000 гривень). Педагог із досвідом може отримувати понад 4 000 євро (170 000 гривень).
За даними Вчися.Медіа, зарплати педагогів з досвідом можуть сягати 200 – 300 тисяч євро на рік (починаючи від 8 мільйонів гривень). Середня зарплата в країні – 3 975 євро (понад 170 тисяч гривень).
Німецькі вчителі отримують в 1,01 раз більше за середню зарплату та в 4 рази більше за прожитковий мінімум.
Яка зарплата вчителів в Україні?
Середня ставка вчителя в Україні становить близько 8 000 гривень на місяць. До неї додають:
надбавку за перевірку зошитів – близько 10 – 15%;
надбавку за класне керівництво – близько 1 000 – 1 500 гривень;
надбавку за стаж:
понад 10 років – 10%,
понад 20 років – 20%,
понад 30 років – 30%.
У підсумку середня зарплата вчителя з усіма надбавками становить 10 000 – 14 000 гривень. Учитель початкових класів отримує в середньому 17 000 – 17 500. Молоді початківці – від 8 000 до 10 000 гривень.
Чи підвищать учителям зарплати?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.
Очільник МОН Оксен Лісовий також підтвердив те, що у проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.
- При цьому підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.