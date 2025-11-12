Тобто 120 000 – 135 000 гривень. Про це інформує 24 Канал. РБК-Україна

Яка зарплата вчителів у Німеччині?

Початкова зарплата вчителя – трохи нижча: близько 2 400 євро (100 000 гривень). Педагог із досвідом може отримувати понад 4 000 євро (170 000 гривень).

За даними Вчися.Медіа, зарплати педагогів з досвідом можуть сягати 200 – 300 тисяч євро на рік (починаючи від 8 мільйонів гривень). Середня зарплата в країні – 3 975 євро (понад 170 тисяч гривень).

Німецькі вчителі отримують в 1,01 раз більше за середню зарплату та в 4 рази більше за прожитковий мінімум.

Яка зарплата вчителів в Україні?

Середня ставка вчителя в Україні становить близько 8 000 гривень на місяць. До неї додають:

надбавку за перевірку зошитів – близько 10 – 15%;

надбавку за класне керівництво – близько 1 000 – 1 500 гривень;

надбавку за стаж:

понад 10 років – 10%, понад 20 років – 20%, понад 30 років – 30%.

У підсумку середня зарплата вчителя з усіма надбавками становить 10 000 – 14 000 гривень. Учитель початкових класів отримує в середньому 17 000 – 17 500. Молоді початківці – від 8 000 до 10 000 гривень.

Чи підвищать учителям зарплати?