Підвищення має відбутися у межах двох етапів. Цю тему обговорювали й на засіданні Освітнього комітету Верховної Ради, інформує 24 Канал.

Наскільки підвищать зарплату молодим педагогам?

Так, для молодих вчителів анонсоване підвищення зарплат у 2026 році де-факто становитиме не 50%, а 33%.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків заявив, що зараз молодий педагог без будь-яких надбавок при навантаженні на повну ставку отримує "на руки" трохи більше ніж 8 тисяч гривень. Причому завдяки доплаті до рівня мінімальної зарплати.

Очікують, що після січневого підвищення молодий учитель отримуватиме 9 740 гривень. Тобто де-факто підвищення для цієї категорії педагогів становитиме 19% замість анонсованих 30% для всіх учителів через компенсацію підвищенням доплати "до мінімалки".

З 1 вересня, коли підвищать зарплати учителям ще на 20%, такий педагог отримуватиме 10 845 гривень. Тобто де-факто загальне підвищення становитиме 33% замість анонсованих 50%.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

З урахуванням озвучених цифр нардепи пропонують Міністерству фінансів ще раз переглянути відхилену правку про встановлення зарплат освітян на рівні трьох мінімальних, аби досягнути конкурентоспроможного рівня зарплат для молодих учителів у розмірі майже 20 тисяч гривень та залучити молодь до вчителювання.

Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?