Підвищення має відбутися у межах двох етапів. Цю тему обговорювали й на засіданні Освітнього комітету Верховної Ради, інформує 24 Канал.
Дивіться також Чи підвищать зарплати вчителям і викладачам: Лісовий розповів про маніпуляції
Наскільки підвищать зарплату молодим педагогам?
Так, для молодих вчителів анонсоване підвищення зарплат у 2026 році де-факто становитиме не 50%, а 33%.
Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків заявив, що зараз молодий педагог без будь-яких надбавок при навантаженні на повну ставку отримує "на руки" трохи більше ніж 8 тисяч гривень. Причому завдяки доплаті до рівня мінімальної зарплати.
Очікують, що після січневого підвищення молодий учитель отримуватиме 9 740 гривень. Тобто де-факто підвищення для цієї категорії педагогів становитиме 19% замість анонсованих 30% для всіх учителів через компенсацію підвищенням доплати "до мінімалки".
З 1 вересня, коли підвищать зарплати учителям ще на 20%, такий педагог отримуватиме 10 845 гривень. Тобто де-факто загальне підвищення становитиме 33% замість анонсованих 50%.
Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.
З урахуванням озвучених цифр нардепи пропонують Міністерству фінансів ще раз переглянути відхилену правку про встановлення зарплат освітян на рівні трьох мінімальних, аби досягнути конкурентоспроможного рівня зарплат для молодих учителів у розмірі майже 20 тисяч гривень та залучити молодь до вчителювання.
Дивіться також Чи підвищать зарплату вчителям до трьох мінімальних: у Раді зробили заяву
Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.
Очільник МОН Оксен Лісовий також підтвердив те, що у проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.
- При цьому підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.