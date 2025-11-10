Навіть попри те, що нардепи підтримали її у поправках до бюджету. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі народного обранця Ярослава Железняка.
Чи підвищать зарплату учителям до трьох мінімальних?
Железняк зазначив, що з січня передбачають збільшення зарплат учителям до 30%, а можливе додаткове підвищення ще на 20% може відбутися у вересні 2026 року.
Я пишу: "Не буде 50% з січня / не буде три мінімалки". Міністр освіти це підтверджує. Буде до 30%, а потім у вересні (може буде) ще 20%. Різниця між січнем та вереснем – дев'ять місяців, якщо що,
– написав нардеп.
І наголосив, що в уряді пояснюють відмову від підвищення нестачею коштів у держбюджеті. Додаткові ресурси скерували на інші програми: зокрема, на телемарафон, кешбек, безкоштовне харчування та фінансування Укрзалізниці.
На вчителів грошей немає,
– підсумував Железняк.
Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак також підтвердив цю інформацію. Він повідомив, що Кабмін не включив правки нардепів щодо встановлення зарплати вчителів на рівні трьох мінімальних до проєкту держбюджету. Урядовці обмежились загальною ремаркою про можливість розгляду цих правок надалі.
Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.
Очільник МОН Оксен Лісовий також підтвердив те, що у проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.