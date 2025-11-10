Даже несмотря на то, что нардепы поддержали ее в поправках в бюджет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале народного избранника Ярослава Железняка.

Повысят ли зарплату учителям до трех минимальных?

Железняк отметил, что с января предусматривают увеличение зарплат учителям до 30%, а возможное дополнительное повышение еще на 20% может произойти в сентябре 2026 года.

Я пишу: "Не будет 50% с января / не будет три минималки". Министр образования это подтверждает. Будет до 30%, а потом в сентябре (может будет) еще 20%. Разница между январем и сентябрем – девять месяцев, если что,

– написал нардеп.

И отметил, что в правительстве объясняют отказ от повышения недостатком средств в госбюджете. Дополнительные ресурсы направили на другие программы: в частности, на телемарафон, кэшбек, бесплатное питание и финансирование Укрзализныци.

На учителей денег нет,

– подытожил Железняк.

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак также подтвердил эту информацию. Он сообщил, что Кабмин не включил правки нардепов по установлению зарплаты учителей на уровне трех минимальных в проект госбюджета. Чиновники ограничились общей ремаркой о возможности рассмотрения этих поправок в дальнейшем.

Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?