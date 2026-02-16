В окремих громадах ще встановлюють місцеві надбавки – різноманітні доплати вчителям з місцевого бюджету. Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".

Дивіться також "Лицемірна модель": Лісовий жорстко розкритикував учителів за російську мову

Яку зарплату отримують учителі?

Міністр уточнив: до січневого підвищення молодий вчитель отримував лише, часто "з натяжкою", 8 тисяч гривень.

А у досвідченого вчителя могла бути зарплата з максимальним навантаженням, з відповідною категорійністю, зі стажем – могла досягати 25 тисяч, наприклад,

– зазначив він.

І додав, що після січневого підвищення ситуація дещо змінилась.

Середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало,

– акцентував очільник МОН.

За його словами, сума враховує стаж, навантаження, категорійність тощо.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Які змінюється рівень зарплати педагога?

Лісовий також уточнив, що структура зарплати вчителів багатокомпонентна, що ускладнює будь-яке підвищення. Часто підвищення на державному рівні педагог може й не помітити, бо на місцевому зменшать надбавку. Тож сума заробітку залишаться такою самою.

При цьому міністр наголосив, що неприпустимо, аби органи місцевого самоврядування зменшили педагогам місцеві доплати.

Є частина громад, це близько 400 громад, які мають місцеві доплати. Якщо ми збільшимо освітню субвенцію на 30%, важливо, щоб органи місцевого самоврядування не забрали свою доплату, тому що вчитель тоді не відчує цього збільшення. Тобто ми вийдемо в нуль,

– акцентував Лісовий.

І нагадав, що надбавка за престижність – це доплата у розмірі від 5% до 30% до окладу.

Дивіться також Лісовий повідомив про зменшення надбавок до зарплати вчителів у громадах

Що відомо про підвищення зарплат учителів?