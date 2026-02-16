В окремих громадах ще встановлюють місцеві надбавки – різноманітні доплати вчителям з місцевого бюджету. Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".
Яку зарплату отримують учителі?
Міністр уточнив: до січневого підвищення молодий вчитель отримував лише, часто "з натяжкою", 8 тисяч гривень.
А у досвідченого вчителя могла бути зарплата з максимальним навантаженням, з відповідною категорійністю, зі стажем – могла досягати 25 тисяч, наприклад,
– зазначив він.
І додав, що після січневого підвищення ситуація дещо змінилась.
Середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало,
– акцентував очільник МОН.
За його словами, сума враховує стаж, навантаження, категорійність тощо.
Які змінюється рівень зарплати педагога?
Лісовий також уточнив, що структура зарплати вчителів багатокомпонентна, що ускладнює будь-яке підвищення. Часто підвищення на державному рівні педагог може й не помітити, бо на місцевому зменшать надбавку. Тож сума заробітку залишаться такою самою.
При цьому міністр наголосив, що неприпустимо, аби органи місцевого самоврядування зменшили педагогам місцеві доплати.
Є частина громад, це близько 400 громад, які мають місцеві доплати. Якщо ми збільшимо освітню субвенцію на 30%, важливо, щоб органи місцевого самоврядування не забрали свою доплату, тому що вчитель тоді не відчує цього збільшення. Тобто ми вийдемо в нуль,
– акцентував Лісовий.
І нагадав, що надбавка за престижність – це доплата у розмірі від 5% до 30% до окладу.
Що відомо про підвищення зарплат учителів?
- З 2026 року вчителям в Україні підвищили зарплати: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
- Вихователям у дитсадках також підвищили оклади на 30% з 1 січня 2026 року.
- Також зберегли доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
- "Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що у 79 з 1450 громад зменшили надбавку за престижність вчителям щонайменше на 10%. І це на тлі підвищення зарплат для педагогів.
- Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
- Він наголосив, що вчителям в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.
- Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.