Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 лютого.

Чому зменшили надбавки?

Міністр заявив, що у 79 громадах зафіксували зменшення надбавки для вчителів за престижність на 10 і більше відсотків.

Це певною мірою нівелює підвищення окладу,

– наголосив він.

За його словами, виплату зарплати педагогам за січень завершили.

Водночас міністр додав, що у 6 з 1450 громад зарплату або надбавку до неї своєчасно не виплатили. Здебільшого з технічних причин. Але це питання врегулюють.

Лісовий також повідомив, що у 83 громадах не виплатили підвищення педагогам позашкільної освіти.

ОВА та громади запевняють, уточнив посадовець, що у лютому-березні на сесіях місцевих рад планують переглянути місцеві бюджети, щоб врегулювати це питання.

Зазначимо, що з 1 січня 2026 року надбавку за престижність праці встановлюють у межах від 5% до 30% посадового окладу.

Що вимагають у Профспілці освітян?

Педагогам в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.

Розмір зарплати вчителя не повинен залежати від спроможності конкретної громади.

Про це заявив заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк. Він звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.

Він зазначив, що через фінансові можливості громад багатьом вчителям нараховують лише 5% надбавки за престижність.

Це де-факто є порушенням закону. Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.

