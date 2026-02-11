Про це заявив заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк. Він звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.

Чому важливо встановити надбавку у такому розмірі?

Він зазначив, що через фінансові можливості громад багатьом вчителям нараховують лише 5% надбавки за престижність. Це де-факто є порушенням закону. Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.

Натомість таке скорочення доплати за престижність де-факто нівелює підвищення окладів із 1 січня 2026 року на 30%,

– заявив Романюк.

Тож у Профспілці закликають внести зміни до постанови: встановити гарантовані 30% як державну норму, аби розмір зарплати вчителя не залежав від спроможності й бюджету конкретної громади.

До слова, ЦК Профспілки скерував звернення до представників центральної влади щодо встановлення фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 30%.

Що раніше казали у Профспілці?

Освітянська профспілка наполягала на встановленні фіксованого розміру надбавки за престижність праці для вчителів у розмірі не менш ніж 30%.

Звернення вже скерували очільниці уряду Юлії Свириденко та очільнику Освітнього комітету Ради Сергієві Бабаку.

У Профспілці зазначали, що наразі постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку за престижність праці для педагогів у межах від 5% до 30% посадового окладу.

Аналіз 2025 року і прогноз на 2026 показує нерівномірний розподіл освітньої субвенції: одні громади мають ресурс платити 30%, інші – лише 5%, зазначили освітяни.

Як зросла зарплата вчителя?