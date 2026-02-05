Однак в окремих громадах виникають затримки або зменшення надбавок. У Міністерстві освіти і науки детально роз'яснили проблемні моменти щодо підвищення зарплат педагогів.

Що мають знати вчителі?

Чи мали громади право зменшити надбавку за престижність

Розмір надбавки за престижність праці вчителя визначає постанова уряду – від 5% до 30%. Зарплати педагогів фінансують з державного бюджету за кошти освітньої субвенції. Ці гроші передбачають підвищення посадових окладів без скорочення надбавки за престижність.

Натомість у громадах з неоптимізованою мережею закладів освіти державних коштів може не вистачати. У такому разі вони залучають фінансування з місцевих бюджетів. Це іноді стає причиною зменшення надбавок. У міністерстві просять педагогів повідомляти про такі випадки.

Чому вчителі не отримали зарплату вчасно

Відповідно до законодавства, строки виплати зарплати визначають у колективному договорі – але не пізніше ніж через 7 днів після завершення розрахункового періоду. Кошти з урахуванням підвищення громади отримали на початку січня. Все ж їх мають затвердити місцеві ради. Це і могло спричинити затримки.

Як розраховується оклад для "вчителя-методиста"

За педагогічне звання "вчитель-методист" передбачене підвищення посадового окладу на 15%. Усі підвищення нараховують від базового окладу за Єдиною тарифною сіткою. З 1 січня 2026 року посадовий оклад учителя вищої категорії зі званням "вчитель-методист" зростає загалом на 55%: 40% – як педагогічному працівнику та 15% – за звання. Якщо базовий оклад за ЄТС становить 8397 гривень, то підвищений оклад, від якого нараховують надбавки і доплати, становитиме 13 015,35 гривні.

Що робити, якщо зарплату нарахували без підвищення

У МОН радять порівняти розрахункові листи за грудень 2025 року та січень 2026 року. Якщо під час порівняння виявиться, що частину надбавок або доплат скоротили, педагоги можуть звернутися до міністерства через Google-форму. Та спершу вчителям радять отримати розрахунковий лист і пояснення у керівника закладу або бухгалтерії.

