Однако в отдельных общинах возникают задержки или уменьшение надбавок. У Министерстве образования и науки подробно разъяснили проблемные моменты по повышению зарплат педагогов.
Что должны знать учителя?
Имели ли общины право уменьшить надбавку за престижность
Размер надбавки за престижность труда учителя определяет постановление правительства – от 5% до 30%. Зарплаты педагогов финансируют из государственного бюджета за счет образовательной субвенции. Эти деньги предусматривают повышение должностных окладов без сокращения надбавки за престижность.
Зато в громадах с неоптимизированной сетью учебных заведений государственных средств может не хватать. В таком случае они привлекают финансирование из местных бюджетов. Это иногда становится причиной уменьшения надбавок. В министерстве просят педагогов сообщать о таких случаях.
Почему учителя не получили зарплату вовремя
В соответствии с законодательством, сроки выплаты зарплаты определяют в коллективном договоре – но не позднее чем через 7 дней после завершения расчетного периода. Средства с учетом повышения громады получили в начале января. Все же их должны утвердить местные советы. Это и могло вызвать задержки.
Как рассчитывается оклад для "учителя-методиста"
За педагогическое звание "учитель-методист" предусмотрено повышение должностного оклада на 15%. Все повышения начисляют от базового оклада по Единой тарифной сетке. С 1 января 2026 года должностной оклад учителя высшей категории со званием "учитель-методист" возрастает в целом на 55%: 40% – как педагогическому работнику и 15% – за звание. Если базовый оклад по ЕТС составляет 8397 гривен, то повышенный оклад, от которого начисляют надбавки и доплаты, составит 13 015,35 гривны.
Что делать, если зарплату начислили без повышения
В МОН советуют сравнить расчетные листы за декабрь 2025 года и январь 2026 года. Если при сравнении окажется, что часть надбавок или доплат сократили, педагоги могут обратиться в министерство через Google-форму. Но сначала учителям советуют получить расчетный лист и объяснения у руководителя учреждения или бухгалтерии.
Как выросла зарплата учителя?
- В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников.
- Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.
- Зарплаты педагогов в детских садах в Украине также вырастут. Их должностные оклады повысят на 30% с 1 января 2026 года.
- Также в этом году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).