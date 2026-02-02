В ОО "Учись для Украины" обнародовали результаты исследования, в котором назвали причины того, почему молодые специалисты не спешат становиться учителями.
Почему молодежь не хочет быть учителями?
Студенты педагогических специальностей самым большим карьерным ориентиром называют стремление быть счастливыми (66%). Он опережает баланс между работой и личной жизнью (57%), высокий заработок и пользу для общества (по 46%).те, кто планирует работать учителями, реже ставят заработок на первое место – чаще вспоминают общественную пользу и роль примера.
Все же основной причиной, почему молодежь не хочет идти работать в школы, являются низкие зарплаты. 92% педагогов/-ов указали повышение оплаты труда как основное условие для улучшения производительности.
Что интересно, только 37% студентов/-ок педагогических специальностей рассматривают школу как место для долгосрочной карьеры.
При этом учителя с опытом работы до 5 лет остаются в профессии из-за интереса к работе с учениками.
Интересно! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в своем телеграмм-канале сообщил, что в ближайшие недели педагоги во всех регионах страны будут получать обновленные начисления зарплаты.
Поддержку во время адаптации учителя/-ки чаще всего получали со стороны администрации школы (70% дали высокую оценку), наставников (69%) и коллег (66%).
Участники опроса отметили, что именно дружеская атмосфера, готовность опытных коллег помочь и взаимный обмен знаниями помогают справиться со стрессом в первые месяцы работы и компенсируют низкую зарплату или другие трудности. В то же время единичные случаи формального наставничества или конфликтного коллектива становились серьезным демотиватором и даже причиной увольнения на старте карьеры.
Как выросла зарплата учителя?
- В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников.
- Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.
- Зарплаты педагогов в детских садах в Украине также вырастут. Их должностные оклады повысят на 30% с 1 января 2026 года.
- Также в этом году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).