Об этом заявил заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк. Он обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.

Смотрите также "Нивелирует повышение": Профсоюз обратился к правительству из-за размера надбавки для учителей

Почему важно установить надбавку в таком размере?

Он отметил, что из-за финансовых возможностей общин многим учителям начисляют только 5% надбавки за престижность. Это де-факто является нарушением закона. Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.

Зато такое сокращение доплаты за престижность де-факто нивелирует повышение окладов с 1 января 2026 года на 30%,

– заявил Романюк.

Поэтому в Профсоюзе призывают внести изменения в постановление: установить гарантированные 30% как государственную норму, чтобы размер зарплаты учителя не зависел от способности и бюджета конкретной общины.

К слову, ЦК Профсоюза направил обращение к представителям центральной власти по установлению фиксированной надбавки за престижность педагогического труда в размере 30%.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Что раньше говорили в Профсоюзе?

Образовательный профсоюз настаивал на установлении фиксированного размера надбавки за престижность труда для учителей в размере не менее 30%.

Обращение уже направили главе правительства Юлии Свириденко и главе Образовательного комитета Рады Сергею Бабаку.

В Профсоюзе отмечали, что сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку за престижность труда для педагогов в пределах от 5% до 30% должностного оклада.

Анализ 2025 года и прогноз на 2026 показывает неравномерное распределение образовательной субвенции: одни общины имеют ресурс платить 30%, другие – только 5%, отметили педагоги.

Смотрите также В МОН подробно разъяснили все нюансы повышения зарплат учителям

Как выросла зарплата учителя?