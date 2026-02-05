В Профсоюзе отмечают, что сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку за престижность труда для педагогов в пределах от 5% до 30% должностного оклада.
Что говорят в Профсоюзе?
В Профсоюзе уточняют, что местные власти во многих случаях согласовывают начисление надбавки для учителей в минимальном размере – 5%. Даже если раньше она была больше. А это нивелирует повышение зарплаты педагогов на 30%, которое состоялось с начала года. Зато реальная зарплата учителя значительно зависит именно от этой надбавки.
Анализ 2025 года и прогноз на 2026 показывает неравномерное распределение образовательной субвенции: одни общины имеют ресурс платить 30%, другие – только 5%,
– говорится в обращении.
Поэтому Профсоюз работников образования настаивает на срочном внесении изменений в постановление Кабмина № 373 относительно выплаты надбавки в фиксированном размере 30% от должностного оклада. Как минимум до введения новых условий оплаты труда педагогов. При этом предлагает со временем включить эту надбавку в состав должностного оклада и учесть надбавку за неблагоприятные условия труда.
Педагоги настаивают, что надбавка за престижность должна стать гарантированной государственной нормой, а не зависеть от финансовых возможностей отдельных общин.
Как выросла зарплата учителя?
- В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников.
- Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.
- Зарплаты педагогов в детских садах в Украине также вырастут. Их должностные оклады повысят на 30% с 1 января 2026 года.
- Также в этом году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).