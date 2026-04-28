Материалы уже переданы в суд, а виновным грозят штрафы или даже административный арест. Об этом сообщает полиция Одесщины.
Что известно об издевательствах над учителями?
К стражам порядка обратились учителя с жалобами на публикации в социальных сетях. Речь шла о видео и фото с их изображением. Они были подписаны унизительными словами, которые вроде бы описывали неприятные запахи учителей и так далее.
Правоохранители установили, что касается создания и распространения такого контента причастны четверо несовершеннолетних жителей Подольского района. Все они являются учащимися учебных заведений, о педагогах и публиковали оскорбительные материалы.
Сами подростки объяснили свои действия желанием приобщиться к популярному интернет-тренду и получить больше просмотров и реакций в соцсетях.
Как отреагировала полиция?
Как сообщил начальник сектора службы образовательной безопасности Подольского районного управления полиции Станислав Рыщак, с подростками и родителями провели профилактические беседы. Во время них правоохранители отметили, что такие действия противоправны и могут иметь серьезные последствия.
Две девушки в возрасте 16 и 17 лет будут нести ответственность лично. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.
В то же время, за действия 14-летней девочки и 13-летнего парня будут отвечать их родители. На них составили протоколы о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Все материалы уже переданы в суд, который и определит окончательное наказание.
За мелкое хулиганство законодательство предусматривает разные виды наказания. Это может быть штраф, общественные или исправительные работы, а в редких случаях– административный арест. Что касается родителей, которые не исполняют обязанности по воспитанию детей, им грозит штраф.
После инцидента стражи порядка провели дополнительные профилактические мероприятия в учебных заведениях. Учащимся объяснили важность соблюдения норм поведения как в реальной жизни, да и в интернете. Инспекторы службы образовательной безопасности регулярно проводят такие встречи, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
Правоохранители отмечают: распространение оскорбительного контента, даже в шутливой форме, может нарушать права других людей и влечь за собой ответственность.
Что еще известно о последних случаях буллинга в школах?
Во Львове разгорелся скандал в школах. Десятки тысяч детей-ВПО вроде бы не посещали школы через языковую травлю. В городском совете отреагировали на эти заявления.
В Одессе в школе английского языка вспыхнул языковой конфликт. Преподаватель во время онлайн-занятия дублировал материал по-русски через ребенка из России, которая не понимает украинского. Это возмутило родителей других детей, поскольку украинский– государственный язык образования. Мама одной ученицы, Виктория Стаценко, решила забрать дочь из школы Total School и рассказала об инциденте в соцсетях.
В поселке Большая Лепетиха в Херсонской области правоохранители составили протокол на одного из родителей ученика, обижающий одноклассников. 11-летний парень систематически унижал и обижал сверстника.