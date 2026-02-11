Большинство пользователей соцсетей считают недопустимым использование русского языка для обучения в Украине. Об инциденте в соцсети тредс сообщила мама ученицы Виктория Стаценко.
Что известно о ситуации?
По словам мамы ученицы, выяснилось, что в группе учится ребенок из России, который не понимает украинского, поэтому преподаватель решил объяснять материал также на русском. В то же время в группе находятся семь украиноязычных детей.
Женщина подчеркнула, что украинский является государственным языком образовательного процесса, а дублирование на русском считает неприемлемым. После этого она решила прекратить обучение дочери в заведении Total School. Сама Виктория Стеценко переехала в Одессу из Крыма, поэтому ее возмутило использование русского языка в учебном процессе.
Виктория Стаценко рассказала о ситуации / Скриншот
Пользователи соцсетей также поддержали женщину. Многие указывали, что ради одного ребенка другие ученики не должны учиться на языке государства-агрессора.
Впоследствии Виктория Стаценко сообщила, что администрация школы извинилась за инцидент и вернула деньги за весь период обучения. В то же время заведение сделало ей замечание из-за публичной огласки, однако женщина заявила, что ее позиция остается неизменной и она считает недопустимым использование русского языка в образовательном процессе.
Что известно о других языковых скандалах?
В Киеве администратор развлекательного заведения отказалась переходить на русский язык по требованию клиентов. Видео инцидента вызвало восхищение пользователей социальных сетей принципиальной позицией работницы.
В соцсетях распространили информацию о том, что во Львове русскоязычному ребенку не дали подарок в садике. Львовский городской совет заявил, что такие конфликты являются попыткой посеять раздор и недоверие среди людей.
В пятом черновицком лицее "Орияна" разгорелся языковой скандал. Там учительница географии грубо оскорбила ученика после того, как он попросил ее перейти на государственный язык. Женщина позволила себе обозвать парня.