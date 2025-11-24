Женщина позволила себе обозвать парня "скотиной". О неприемлемом инциденте проинформировала руководительница управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук, передает 24 Канал.

Актуально "Играет важную роль": кто ответственен за язык образовательного процесса в школах

Какие подробности случая в школе Черновцов?

В местных Telegram-каналах обнародовали видео, на котором учительница общается с учениками на русском. По просьбе школьника говорить на государственном языке она назвала его "скотиной".

А также добавила, что отныне ученик должен готовиться ко всем сложным вопросам и будет "наиболее активным на уроках географии".

Ирина Ткачук отреагировала на ситуацию и подчеркнула, что такие действия недопустимы. Она призвала педагога уйти из учебного заведения по собственному желанию, не дожидаясь увольнения администрацией.

Двенадцатый год войны... Учительница, педагог, и, кто должен нести детям свет и правду... По просьбе ученика разговаривать на украинском языке называет его "скотиной",

– высказалась руководитель управления образования Черновицкого горсовета.

Директор лицея Галина Абрамюк сообщила "Укринформу", что в заведении начали служебное расследование. Педагог уже предоставила письменное объяснение. Директор подчеркнула, что не снимает с себя ответственности и, в случае нарушения законодательства, будет принимать соответствующие меры.

Кстати, языковой омбудсмен Елена Ивановская сообщила, что осенью увеличилось количество обращений относительно нарушений в сфере образования. Она добавила, что украинское языковое законодательство прежде всего направлено на обучение и исправление нарушений, а не на наказание.

На каком языке общаются в школах?