Об этом заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская РБК-Украина, информирует 24 Канал. Она уточнила, что мандат Уполномоченного распространяется только на территорию Украины, но он имеет право осуществлять разъяснительную работу.

Какие жалобы получает омбудсмен?

Ивановская отметила: если украинским туристам в странах ЕС или других странах предлагают экскурсии на русском языке, это вызывает закономерное возмущение.

Для нас русский сегодня – триггер, это язык государства-агрессора, которое ведет против нас войну. Поэтому мы обращаемся к таким турагентствам с официальными письмами и просим организовывать украиноязычное сопровождение для наших граждан,

– рассказала языковой омбудсмен.

Относительно внутренних компаний, по ее словам, осуществляют государственный контроль: выясняют, на каком основании предоставляют услуги на негосударственном языке, и требуют устранения нарушений.

Какова ситуация в сфере образования?

Она также добавила, что осенью возросло количество жалоб на нарушения в сфере образования.

Здесь ситуация особенно чувствительная, ведь языковая среда формирует ребенка на всю жизнь. В таких случаях мы также проводим государственный контроль,

– уточнила Уполномоченная.

Она также рассказала, что согласилась с образовательным омбудсменом Надеждой Лещик относительно того, что чрезвычайно важно усилить роль руководителя учреждения.

Сейчас сертификация руководителей дошкольных и школьных учреждений на знание государственного языка является необязательной, но она уже дает преимущества: это и подтверждение языковой компетентности, и возможность карьерного роста,

– убеждает Ивановская.

По ее мнению, надо принимать методы поощрения и мотивации – чтобы знание украинского становилось безальтернативной нормой, а не формальностью.

В последние дни поступила жалоба от учительницы украинского языка, которую травят родители тех учеников, которым она делает замечания за использование негосударственного языка на уроках. Ее письмо даже не соответствует жанру "жалоба", скорее – это крик о помощи и стыд за ситуацию, которую трудно постичь логически,

– рассказала омбудсмен.

Наказывают ли за языковые нарушения?

Ивановская рассказала, что наше языковое законодательство ориентировано прежде всего не на наказание, а на просвещение и исправление ситуации. Цель – не собрать штрафы, а сделать так, чтобы украиноязычная среда стала нормой.

Если поступает жалоба, мы проводим проверку, выясняем обстоятельства и обращаемся к компании. Очень часто нарушители еще до завершения рассмотрения дела самостоятельно устраняют недостатки – тогда мы ограничиваемся предупреждением. Для нас важно, чтобы бизнес услышал общественный запрос и сделал шаг навстречу гражданам,

– уточнила она.

Интересно! Ивановская также рассказала, что часть украинцев постепенно возвращается к общению на русском языке.

По ее словам, закон предусматривает административную ответственность.

На сегодня штрафы составляют 3 400 гривен за первое нарушение и 8 500 – за повторное. Но для крупной компании это не те суммы, которые кардинально меняют поведение. Зато репутационные потери от того, что о нарушении станет известно публично, часто значительно весомее. Современный потребитель внимательно следит за тем, кто придерживается языкового закона, а кто – игнорирует,

– говорит Уполномоченная.

Сейчас санкции применяют к физическим лицам, а не к юридическим. Однако ожидают принятия нового Кодекса об административных проступках. Он позволит установить адекватные штрафы для компаний как юридических лиц, и тогда ответственность станет соразмерной масштабу нарушения, резюмировала она.