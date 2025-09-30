Об этом заявила РБК-Украина, информирует 24 Канал. Омбудсмен ответила на вопрос, или суржик, это засорение языка или путь к переходу на украинский язык.

Плох ли суржик?

Она говорит: суржик и макаронический язык – это сложный теоретический вопрос.

Интересно! Макаронический язык – (итал. maccherònico, от maccheróni – макароны) – это механическая смесь слов или выражений из разных языков или переиначивание их на иностранный лад.

Суржик – это элементы двух или нескольких языков без соблюдения норм литературного языка. Первоначально термин употребляли преимущественно в отношении украинско-русского суржика.

Если это первый шаг к освоению украинского с последующей перспективой избавиться от него, то таких людей нельзя травить. Их следует поощрять для улучшения языковых навыков,

– считает Ивановская.

И добавляет, что, конечно, не терпит суржик.

Наш язык – это признак уровня нашей культуры. Государство должно создавать условия для повышения грамотности и культуры речи,

– говорит она.

Чтение украинской книги, просмотры нашего кино, по словам языкового омбудсмена, – это путь к повышению вкусов, эстетики и языковой культуры. Нам нужно время для преодоления ситуации с суржиком.

