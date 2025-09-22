Об этом она заявила в интервью "Главкому". Уполномоченная по защите государственного языка добавила, что русский язык как второй государственный или региональный немедленно отбросит нас на позицию, с которой мы стартовали.

Чем грозит билингвизм?

Ивановская отмечает: билингвизм поможет снова открыть ворота "русскому миру" и все начнется сначала.

Этот "русский мир" тихой сапой продолжит свою экспансию уже не на оккупированных территориях, а по всей Украине,

– предупреждает языковой омбудсмен.

И добавляет, что тогда все подвиги украинцев, наше сопротивление, все потери и испытания, которые мы прошли как политическая нация, окажутся напрасными. Потому что с большой долей вероятности мы просто потеряем наше государство.

Язык – это колыбель нашей национальной души и наш щит. И мы не имеем права его опускать,

– отмечает она.

Стоит ли "возвеличивать" английский язык?

Языковой омбудсмен также прокомментировала идею сделать английский язык едва ли не вторым государственным.

Она акцентировала: это другие крайности. И они свидетельствуют о нашей колониальной неполноценности, когда мы не верим в себя и в свой язык.

Мы до сих пор воспринимаем все иностранное как нечто престижное, а свое, родное – как второстепенное. Важно понимать, что здесь нет противоречия,

– отмечает Ивановская.

И добавляет: английский – язык международного общения, науки и технологий. Знание английского является потребностью современного человека, и мы должны поощрять это. Но речь идет не о подмене украинского как единственного государственного языка.

Государственный язык должен доминировать во всех сферах нашей жизнедеятельности: от науки и культуры до бизнеса и рекламы,

– резюмировала она.