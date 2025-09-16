"Лучше вывезти ребенка за границу": как реагируют украинцы на возвращение ГИА

Новация должна заработать с 2027 года. Об этом на днях сообщали в МОН, информирует 24 Канал.

Что известно о возвращении ГИА?

Подготовка к введению обязательной ГИА стартует в течение 2025/26 учебного года.

А в течение февраля – апреля 2026 года создадут и передадут УЦОКО специальную образовательную платформу для проведения аттестации.

В апреле – мае 2026 года в Украине состоится апробация государственной итоговой аттестации. Ее будут проводить в формате ВНО.

В ней примут участие 10 тысяч выпускников начального звена образования.

