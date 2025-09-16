"Лучше вывезти ребенка за границу": как реагируют украинцы на возвращение ГИА

Новация должна заработать с 2027 года. Об этом на днях сообщали в МОН, информирует 24 Канал.
Что известно о возвращении ГИА?
Подготовка к введению обязательной ГИА стартует в течение 2025/26 учебного года.
А в течение февраля – апреля 2026 года создадут и передадут УЦОКО специальную образовательную платформу для проведения аттестации.
В апреле – мае 2026 года в Украине состоится апробация государственной итоговой аттестации. Ее будут проводить в формате ВНО.
В ней примут участие 10 тысяч выпускников начального звена образования.
Как реагируют украинцы на возвращение ГИА?
Украинцы негативно отреагировали на такую новацию. Вот что они пишут:
- У теста или экзамена всегда должна быть цель. Какая цель тестов в 4 классе? При том, что дети с первых классов учатся онлайн, без света под ракетными обстрелами, без детства. Вляпайте еще ВНО!!! То выпускники из страны выезжали, а теперь все будут выезжать от этого издевательства!!!
- Моя дочь сейчас в 3 классе. Она и так каждый день учится под звуки сирен, часто сидим в укрытии с книгами. Какое еще ВНО в 10 лет? Ребенок только начал любить читать, а вместо этого будет стресс из-за тестов.
- Вы что... тогда лучше ребенка вывезти за границу... на что эти приколы.
- Мы учимся во вторую смену, потому что детей много, а места в укрытии нет. Тревога за тревогой. Нет, чтобы укрытия строить, или учителям зарплату повысить, мы тестируем детей младшей школы! Но чтобы что? Увидеть, что дети отстают от программы?
- Одурели совсем? Для чего? Во время войны? Что это даст?
- Супер! Сначала отменили оценивание, чтобы не травмировать детей, а потом придумали сдачу ДПА, чтобы проверить, что дети выучили... Вы можете уже наконец определиться?
Мнения украинцев относительно ГИА / скриншот из соцсети
Что известно о ГИА в Украине?
- ГИА как обязательное оценивание знаний учащихся выпускных классов во время полномасштабной войны отменили.
- Ее проводили только как мониторинговую, а не обязательную для части учеников.
- Однако в УЦОКО заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
- Она будет проходить в формате внешнего независимого оценивания.
- Проходить ее могут выпускники 9 классов.
- Однако этот вопрос еще будет обсуждаться.