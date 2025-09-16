back button
Учеба Образование в Украине "Лучше вывезти ребенка за границу": как реагируют украинцы на возвращение ГИА
time for reading11 мин

"Лучше вывезти ребенка за границу": как реагируют украинцы на возвращение ГИА

Мария Волошин
Основные тезисы
  • В Украине планируют вернуть обязательную Государственную итоговую аттестацию для четвероклассников.
  • Аттестацию будут проводить в формате ВНО.
  • Как реагируют на новацию украинцы – читайте в новости.
ГИА для учеников 4 класса - что думают о новации украинцы
Что думают украинцы о возвращении ГИА / Pixabay

В Украине планируют вернуть обязательную Государственную итоговую аттестацию для четвероклассников. Ее будут проводить в формате ВНО.

Новация должна заработать с 2027 года. Об этом на днях сообщали в МОН, информирует 24 Канал.

Что известно о возвращении ГИА?

Подготовка к введению обязательной ГИА стартует в течение 2025/26 учебного года.

А в течение февраля – апреля 2026 года создадут и передадут УЦОКО специальную образовательную платформу для проведения аттестации.

В апреле – мае 2026 года в Украине состоится апробация государственной итоговой аттестации. Ее будут проводить в формате ВНО.

В ней примут участие 10 тысяч выпускников начального звена образования.

Как реагируют украинцы на возвращение ГИА?

Украинцы негативно отреагировали на такую новацию. Вот что они пишут:

  • У теста или экзамена всегда должна быть цель. Какая цель тестов в 4 классе? При том, что дети с первых классов учатся онлайн, без света под ракетными обстрелами, без детства. Вляпайте еще ВНО!!! То выпускники из страны выезжали, а теперь все будут выезжать от этого издевательства!!!
  • Моя дочь сейчас в 3 классе. Она и так каждый день учится под звуки сирен, часто сидим в укрытии с книгами. Какое еще ВНО в 10 лет? Ребенок только начал любить читать, а вместо этого будет стресс из-за тестов.
  • Вы что... тогда лучше ребенка вывезти за границу... на что эти приколы.
  • Мы учимся во вторую смену, потому что детей много, а места в укрытии нет. Тревога за тревогой. Нет, чтобы укрытия строить, или учителям зарплату повысить, мы тестируем детей младшей школы! Но чтобы что? Увидеть, что дети отстают от программы?
  • Одурели совсем? Для чего? Во время войны? Что это даст?
  • Супер! Сначала отменили оценивание, чтобы не травмировать детей, а потом придумали сдачу ДПА, чтобы проверить, что дети выучили... Вы можете уже наконец определиться?


Мнения украинцев относительно ГИА / скриншот из соцсети

Что известно о ГИА в Украине?

  • ГИА как обязательное оценивание знаний учащихся выпускных классов во время полномасштабной войны отменили.
  • Ее проводили только как мониторинговую, а не обязательную для части учеников.
  • Однако в УЦОКО заявляли, что в ближайшие годы в Украине планируют вернуть прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
  • Она будет проходить в формате внешнего независимого оценивания.
  • Проходить ее могут выпускники 9 классов.
  • Однако этот вопрос еще будет обсуждаться.