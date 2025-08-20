О законопроекте, вынесенном на рассмотрение в Раду, об отмене экзаменов рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Абитуриенты, зачислены в вуз сверх лицензированного объема, не являются студентами

Будут ли итоговые экзамены в школах в 2026 году?

Группа народных депутатов, во главе с председателем комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергеем Бабаком, инициировали законопроект об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учеников 4-х, 9-х и 11-х классов. Его уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Интересно, что 2026-й – будет седьмым годом подряд, когда для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов отменяют ГИА. Последний раз государственную итоговую аттестацию в Украине проводили в 2019 году. С 2020 года и до сих пор проведение ГИА было отменено, сначала из-за эпидемии COVID-19, а затем из-за полномасштабного вторжения России.

Согласно законопроекту, ученики, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования уже в 2025/26 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

То есть, после завершения 4-х, 9-х и 11-х классов, ученикам, чтобы получить свидетельства достижений или свидетельства о получении базового или полного среднего образования, скорее всего, не надо будет сдавать экзамены в виде государственной итоговой аттестации.

А о том, кто из нынешних абитуриентов может получить шанс на обучение на бюджете, Учеба 24 писала ранее.