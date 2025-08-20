Про законопроєкт, винесений на розгляд у Раду, щодо скасування іспитів розповідає 24 Канал.

Чи будуть підсумкові іспити у школах у 2026 році?

Група народних депутатів, на чолі з головою комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергієм Бабаком, ініціювали законопроєкт про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11-х класів. Його уже зареєстрували у Верховній Раді.

Цікаво, що 2026-й – буде сьомим роком поспіль, коли для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів скасовують ДПА. Востаннє державну підсумкову атестацію в Україні проводили у 2019 році. З 2020 року і до сьогодні проведення ДПА було скасовано, спочатку через епідемію COVID-19, а потім через повномасштабне вторгнення Росії.

Згідно з законопроєктом, учні, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти уже у 2025/26 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Тобто, після завершення 4-х, 9-х та 11-х класів, учням, щоб отримати свідоцтва досягнень або свідоцтва про здобуття базової чи повної середньої освіти, найімовірніше, не треба буде складати іспити у вигляді державної підсумкової атестації.

