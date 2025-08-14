Що потрібно зробити для переведення на бюджет та хто на це має право, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Освіта.uа". Дивіться також Скільки вступників у виші цього року отримали рекомендації на "бюджет" Як перевестися на бюджет? До 18 серпня 2025 року триватиме процес переведення студентів з контрактної форми на бюджет. Щоб отримати таку перевагу абітурієнту, потрібно відповідати кільком умовам: абітурієнт має спершу бути зарахованим на контракт за тією ж спеціальністю.

в заяві про вступ зазначено, що вступник бере участь у конкурсі виключно на контракт і повідомлений про неможливість переведення, права на бюджет він не матиме.

переведення здійснюють лише на місця, на які рекомендовані абітурієнти не скористалися правом зарахування.

за всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є передбачені законом пільги.

Хто має право на першочергове переведення?

За наявності вакантного бюджетного місця в першу чергу обов'язковому переведенню підлягають вступники, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування і належать до однієї з пільгових категорій:

діти загиблих військових, поліцейських, зниклих безвісти, та інших осіб визначених законом, які постраждали внаслідок російської агресії;

діти, батьки яких загинули під час Революції Гідності або бойових дій за кордоном.

Переведення інших категорій осіб залежить від наявності вакантних бюджетних місць. Право на переведення у випадку наявних вільних бюджетних місць мають:

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями;

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

діти з ТОТ та особи віднесених до території можливих бойових дій станом на 1 липня року вступу;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Хто ще може претендувати на бюджетне місце?

Якщо абітурієнт не належить до жодної з пільгових категорій, то теж може потрапити на бюджет. Якщо місце залишається вакантним, то розглядатимуться кандидатури осіб:

які не отримали рекомендації до зарахування на бюджет, але мають конкурсний бал не менше ніж 125, і вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка.

інші особи розглядаються за відсутності не переведених осіб попередніх категорій або в разі їх офіційно зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Заклад вищої освіти має право, у разі відсутності достатньої кількості вакантних бюджетних місць, використати для переведення вакантні бюджетні місця з інших спеціальностей цієї галузі. Та навіть зробити запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

Важливо! Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на контракт, на переведення на вакантні бюджетні місця, вступник подає одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт.

Зверніть увагу! Несвоєчасно подані документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення, розглядаються уже в межах наявного залишку бюджетних місць.