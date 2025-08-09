Майже всі ці абітурієнти обрали для вступу українські виші. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву під час брифінгу заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

Дивіться також У яких регіонах випускники найкраще склали НМТ у 2025 році

Куди вступатимуть найкращі учасники НМТ-2025?

Винницький зазначив: побутує думка, мовляв, найкращі українські студенти/випускники виїжджають за кордон. Однак цьогорічна статистика, за його словами, повністю спростовує цю тезу.

Цього року 2414 абітурієнтів отримали 200 балів на НМТ хоча б на одному предметі. 2201 особа отримала рекомендацію у наші заклади вищої освіти,
– повідомив Винницький.

За його словами, це означає, що з 200-бальників Україна умовно втратила 13 осіб. Посадовець вважає, що загалом це хороша статистика.

Дивіться також Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум, а скільки – провалили

Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум?

  • У 2025 році національний мультитест складали 289 612 учасників, повідомив очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак.
  • Абсолютних відмінників, тобто учасників, які всі чотири тести склали на 200 балів, цьогоріч на всю країну – 3 (писали тест в Україні).
  • Предметом-лідером, за який цьогорічні вступники отримали найбільше 200 балів, виявилась математика.
  • Відсоток тих, хто взагалі не склав тест хоча б з одного з обов'язкових предметів, – 14,1%. ️