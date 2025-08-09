Почти все эти абитуриенты выбрали для поступления украинские вузы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

Смотрите также В каких регионах выпускники лучше всего сдали НМТ в 2025 году

Куда будут поступать лучшие участники НМТ-2025?

Винницкий отметил: бытует мнение, мол, лучшие украинские студенты/выпускники выезжают за границу. Однако нынешняя статистика, по его словам, полностью опровергает этот тезис.

В этом году 2414 абитуриентов получили 200 баллов на НМТ хотя бы на одном предмете. 2201 человек получил рекомендацию в наши высшие учебные заведения,

– сообщил Винницкий.

По его словам, это означает, что из 200-бальников Украина условно потеряла 13 человек. Чиновник считает, что в целом это хорошая статистика.

Смотрите также Сколько участников сдали НМТ-2025 на максимум, а сколько – провалили

Сколько участников сдали НМТ-2025 на максимум?