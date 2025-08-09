Почти все эти абитуриенты выбрали для поступления украинские вузы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.
Куда будут поступать лучшие участники НМТ-2025?
Винницкий отметил: бытует мнение, мол, лучшие украинские студенты/выпускники выезжают за границу. Однако нынешняя статистика, по его словам, полностью опровергает этот тезис.
В этом году 2414 абитуриентов получили 200 баллов на НМТ хотя бы на одном предмете. 2201 человек получил рекомендацию в наши высшие учебные заведения,
– сообщил Винницкий.
По его словам, это означает, что из 200-бальников Украина условно потеряла 13 человек. Чиновник считает, что в целом это хорошая статистика.
- В 2025 году национальный мультитест сдавали 289 612 участников, сообщил глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак.
- Абсолютных отличников, то есть участников, которые все четыре теста сдали на 200 баллов, в этом году на всю страну – 3 (писали тест в Украине).
- Предметом-лидером, за который нынешние абитуриенты получили больше всего 200 баллов, оказалась математика.
- Процент тех, кто вообще не сдал тест хотя бы по одному из обязательных предметов, – 14,1%. ️