Скільки вступників отримали рекомендації, розповідає 24 Канал, посилаючись на сторінку Міносвіти у фейсбуці.
Яку кількість вступників рекомендували у МОН?
Міністерство освіти та науки опублікувало дані рекомендацій цьогорічного вступу – навчання на бюджетну форму, контрактну, пріоритетну. А також скільки випускників підтвердили її.
Отож, дані ДП "Інфоресурс" від Міносвіти демонструють:
Загальна кількість рекомендацій: 176 376 вступників отримали рекомендації на вступ у виші, і 145 064 уже її підтвердили, а це – 82 відсотки.
Бюджет: отримали рекомендацію – 65 493 вступники, а 62 707, або 96 відсотків, підтвердили її.
Контракт: 110 883 вступники отримали рекомендацію, а 82 357, або 74 відсотки, підтвердили її.
Пріоритетність: отримали рекомендацію – 106 443 вступники, з них 94 151 – підтвердили її.
За першими трьома пріоритетностями: отримали рекомендації – 151 625, і підтвердили – 120 058 випускників.
Крім того, МОН продемонструвало, яким способом підтвердили своє рішення вступники:
- 114 343 вступників (79 відсотків) – підтвердили за допомогою КЕП;
- 102 547 (90 відсотків) – скористались Дія.Підписом.
Міністерство зазначило, що 2 414 учасників НМТ отримали максимальний бал 200 хоча б з одного предмета. З них – 2 401 з них отримали рекомендацію на навчання в українських вишах за результатами алгоритму. А 2205 з них – підтвердили вибір місця навчання.
Зарахування на підставі підтверджених рекомендацій та виконання інших вимог завершилося 11 серпня.
Скільки учасників мають 200 балів / Фейсбук МОН
Як діяти на другому етапі вступу?
Для тих, хто подавав заяви, але не отримав рекомендації за підсумками роботи алгоритму або не підтвердив свій вибір, автоматично беруть участь у другому етапі конкурсу.
Якщо вступника зарахували за однією із заяв на першому етапі, але він також хоче брати участь у конкурсі на контракт на другому етапі, то йому треба активувати відповідні заяви.
Для цього у меню "Активні дії" необхідно встановити позначку: "Підтверджую бажання бути зарахованим за цією заявою на контракт, навіть у разі зарахування за будь-якою іншою заявою з пріоритетністю".
Активувати деактивовані заяви також можуть приймальні комісії за зверненням вступника.
Міносвіти зазначило, що завдяки навчанню на бюджеті або гранту, який покриває частину вартості навчання на контракті, держава забезпечить підтримку понад половині вступників.