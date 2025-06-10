Що означає слово "чичері", з відомої пісні, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Багній.

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Що ж таке "чичері"

Любителям народних пісень відома жартівлива, динамічна пісня, яку часто виконують на весіллях та інших святкуваннях:

"Ой, Марічко, чичері, чичері, чичері

Розчеши мя кучері, кучері, кучері".

Одразу на початку пісні ми чуємо маловідоме слово "чичері". Його навіть складно знайти у тлумачних словниках. Тому можемо віднести його до діалектизму, характерного для Карпат – Буковини, Гуцульщини, Прикарпаття.

Саме слово – "чичері", означає пронизливий, холодний вітер з дощем.

Достеменно походження слова невідоме, ймовірно, воно праслов'янського походження, оскільки це слово є в російській мові.

І одразу стає зрозумілим текст – "Марічко, розчеши кучері, бо вітри-чичері їх сплутали".

В українській мові чимало цікавих слів, які позначають природні чи погодні явища – як от імла, вирій, осоння, заграва, які теж відомі не усім.

Що таке "чичері": дивіться відео

Цікаво, що пісня "Марічка" має автора слів та музики: автор слів – Михайло Ткач, композитор – Степан Сабадаш. Ба більше, він має присвяту Марії Киселиці. Вірш автор написав ще у 1954 році, а як пісню її виконали у 1960 році. За легкий запальний мотив, вона швидко стала популярною і не втратила її й досі.

Співайте запальну пісню і розумійте її значення.