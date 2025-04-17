Якщо ви не чули про таке атмосферне явище як "імла", то 24 Канал розповідає про цей термін, посилаючись на termin.in.ua.

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Що таке "імла"

Таємничим словом "імла" позначають стан атмосфери коли повітря стає мутним і непрозорим через наявність у ньому дрібних частинок пилу, диму, сажі чи вологи. Це призводить до зниження видимості та створення розсіяного, тьмяного освітлення.

Дальність видимості при імлі коливається зазвичай від 1 до 9 кілометрів, а іноді може знижуватися до кількох сотень і навіть десятків метрів.

Імлу поділяють на суху та вологу, перша – це пил і дим, вона сірувата чи коричнева; а друга – пил змішаний з крапельками води, утворюється біля водойм і вона білуватого кольору.

Суху імлу українці могли спостерігати навесні 2024 року, коли з Африки вітри принесли піски з Сахари.

Часто його плутають із туманом чи серпанком. Однак, туман утворюється внаслідок конденсації водяної пари у повітрі, а імла – пилу.

Імла у місті / Freepik

Причини та небезпеки імли

Імла свідчить про забрудненість атмосфери. Імла може виникати як унаслідок природних явищ, так і через діяльність людини, і її густота та тривалість залежать від конкретних екологічних умов. А причинами виникнення є:

пилові бурі,

виверження вулканів,

лісові пожежі,

сільськогосподарські випалювання,

автомобільні вихлопи,

промислові викиди.

Окремо виділяють снігову імлу – характерне явище виникає внаслідок тривалих хуртовин.

Імла знижує видимість на дорогах, що підвищує ризик аварій. Також може призводити до затримок у роботі авіації та зупинки морського транспорту.

Явище несе небезпеку для здоров'я, люди з астмою, бронхітом або серцевими захворюваннями особливо вразливі до впливу імли та можуть зазнавати серйозного погіршення свого стану.

Саме слово "імла", за його звучання, часто використовують в літературі.

"Степи й лиман криються фіолетовою імлою" (Іван Нечуй-Левицький);

"Не шуми про минуле, тополе, за вікном у ранковій імлі" (Володимир Сосюра);

"В корчмі було душно і висіла імла" (Михайло Коцюбинський).

Українська мова має ще чимало цікавих і милозвучних слів, які притаманні лише їй. Дізнавайтеся нові слова та їх значення!