В кожній мові є виняткові слова – й українська серед них. І мова не про забуті давні, а про ті, якими користуємося досі. Про 5 унікальних слів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Stepan Kuliasa.

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Ці українські слова унікальні

Українська мова жива і постійно розвивається. В ній присутні безліч синонімів, що робить її багатою і "кучерявою". Але існують і зовсім унікальні слова, притаманні лише українцям. Познайомтеся з ними:

Тужити – відчувати глибокий сум за кимось або чимось, що виходить за межі звичайного.

Затишок – це не просто комфорт або тепло. Особлива атмосфера спокою, тепла, безпеки, що носить емоційне забарвлення.

Завзяття – особливий стан душі, коли людина з рішучістю, енергією, натхненням береться за справу.

Кохати – почуття, які можна відчувати лише до чоловіка чи жінки, партнера, у парі, у подружжі.

Галасувати – не просто шуміти чи кричати, а робити це з особливим запалом.

5 унікальних українських слів: дивіться відео

Це далеко не всі мовні цікавинки. Пізнавайте свою мову!