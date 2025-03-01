В каждом языке есть исключительные слова – и украинский среди них. И речь не о забытых древних, а о тех, которыми пользуемся до сих пор. О 5 уникальных словах, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Stepan Kuliasa.

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Эти украинские слова уникальны

Украинский язык живой и постоянно развивается. В нем присутствует множество синонимов, что делает его богатым и "кудрявым". Но существуют и совершенно уникальные слова, присущие только украинцам. Познакомьтесь с ними:

"Тужити" – чувствовать глубокую печаль по кому-то или чему-то, что выходит за пределы обычного.

"Затишок" – это не просто комфорт или тепло. Особая атмосфера спокойствия, тепла, безопасности, носящая эмоциональную окраску.

"Завзяття" – особое состояние души, когда человек с решительностью, энергией, вдохновением берется за дело.

"Кохати" – чувства, которые можно испытывать только к мужчине или женщине, партнера, в паре, в супружестве.

"Галасувати" – не просто шуметь или кричать, а делать это с особым пылом.

5 уникальных украинских слов: смотрите видео

Это далеко не все языковые изюминки. Познавайте свой язык!