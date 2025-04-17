Если вы не слышали о таком атмосферном явлении как "мгла", то 24 Канал рассказывает об этом термине, ссылаясь на termin.in.ua.
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Что такое "имла"
Таинственным словом "мгла" обозначают состояние атмосферы когда воздух становится мутным и непрозрачным из-за наличия в нем мелких частиц пыли, дыма, сажи или влаги. Это приводит к снижению видимости и созданию рассеянного, тусклого освещения.
Дальность видимости при мгле колеблется обычно от 1 до 9 километров, а иногда может снижаться до нескольких сотен и даже десятков метров.
Мглу разделяют на сухую и влажную, первая – это пыль и дым, она сероватая или коричневая; а вторая – пыль смешанная с капельками воды, образуется возле водоемов и она беловатого цвета.
Сухую мглу украинцы могли наблюдать весной 2024 года, когда из Африки ветры принесли пески из Сахары.
Часто его путают с туманом или дымкой. Однако, туман образуется в результате конденсации водяного пара в воздухе, а мгла – пыли.
Мгла в городе / Freepik
Причины и опасности мглы
Мгла свидетельствует о загрязненности атмосферы. Мгла может возникать как вследствие природных явлений, так и из-за деятельности человека, и ее густота и продолжительность зависят от конкретных экологических условий. А причинами возникновения являются:
- пылевые бури,
- извержения вулканов,
- лесные пожары,
- сельскохозяйственные выжигания,
- автомобильные выхлопы,
- промышленные выбросы.
Отдельно выделяют снежную мглу – характерное явление возникающее вследствие длительных метелей.
Мгла снижает видимость на дорогах, что повышает риск аварий. Также может приводить к задержкам в работе авиации и остановки морского транспорта.
Явление несет опасность для здоровья, люди с астмой, бронхитом или сердечными заболеваниями особенно уязвимы к воздействию мглы и могут испытывать серьезное ухудшение своего состояния.
Само слово "имла" (в украинском языке), из-за его звучания, часто используют в литературе.
"Степи й лиман криються фіолетовою імлою" (Иван Нечуй-Левицкий);
"Не шуми про минуле, тополе, за вікном у ранковій імлі" (Владимир Сосюра);
"В корчмі було душно і висіла імла" (Михаил Коцюбинский).
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