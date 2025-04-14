Все украинцы знают слово "шо", и почему его нет в украинских словарях, рассказывает 24 Канал ссылаясь на @show_rami.

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Почему мы "шокаем"

Украинца без "шо" представить трудно – это эмоциональное слово используется в разговорной речи чуть ли не ежедневно. Но почему его не используем на письме? Потому что калька или, потому что суржик?

Филологи считают слово "шо" неофициальной версией слова "що". Раскладываем на звуки и получаем "шчо". Буква "ч" в процессе коммуникации была утрачена.

А другой версией, которую предполагает языковед Александр Потебня, что слово "що", которое звучит, как "шчо" появилось в результате изменения древнего слова. В древнеукраинском языке было слово "чьто", в котором произошли следующие преобразования: чьто > што > ш'ш'о > шчо. А потом "шчо" упростилось и превратилось в "шо".

Однако, "шо" это не суржик и не диалект, а сверхдиалектная форма слова, которая возникла фонетическим путем из-за упрощения произношения. Это слово присутствует во всех регионах Украины, и за рубежом украинцы узнают себя по нему.

На письме, у нас, официальной формой является "що", которое используется для вопроса или объяснения: "Що він сказав?" или "Важливо, те що він сказав".

А вы говорите "шо": смотрите видео

Были попытки добавить его в словарь и прописать ситуации его использования. Однако, эта идея осталась на уровне предложения.

Хотя на письме "шо" нет, но его никто не искоренит из речи, даже у тех украинцев, кто говорит на русском или суржике.

В украинском языке немало интересных слов, происхождение которых интересно и сразу не понятно, как, например, со словом "пантелик".