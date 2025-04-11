Некоторые слова, которые употребляют или можно найти в литературе не так просто найти в словаре. Интересная история и у слова "пантелик", которую расскажет 24 Канал, ссылаясь на тикток @show_rami.

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Что такое "пантелик"

Хоть раз, но вы точно слышали выражение "менея збили з пантелику" или "я спантеличений". Хотя бы с телевидения, но точно слышали. Объяснение выражения "збити з пантелику" можно встретить и на НМТ.

Вот, "збити з пантелику" ("спантеличити"), означает дезориентировать, озадачить, заморочить голову, вывести из равновесия, смутить, запутать, сбить с пути.

То есть, "пантелик" – можно объяснить как смысл, ясное видение, равновесие.

Какое происхождение у слова "пантелик"

А вот происхождение у слова интересное. Интернет может объяснять происхождение слова как чешское, словацкое или польское. Исследовательница Людмила Даниленко посвятила этой теме статью, в которой описала варианты происхождения слова и как оно распространялось.

В польских источниках слово впервые упоминается в 1851 году, а именно в произведении Юзефа Крашевского "Комедианты" – "Musi hrabia mieć resursa i nadzieje ukryte! Inaczej zbiłby się z pantałyku, a trzyma się ostro".

Первое использование слова зафиксировано в произведении Ивана Котляревского "Энеида", опубликованном в 1798 году.

В "Энеиде" Котляревского богиня Юнона просит бога ветров Эола потопить Энееву корабли, а потому строка "Ізбий Енея з пантелику" толкуется, как "сбей с дороги, с морской дороги – с пути. Слово путь связано с такими словами того же корня, как "путик, пуття, путний, безпутство".

Что такое "пантелик": смотрите видео

После выхода в свет Энеиды И. Котляревского слово "пантелик" начинают регистрировать словари:

труд А.П. Павловского Грамматика малороссийского наречия (1818 год), в которой слово пантелик толковалось как "сила, ум". автор сборника малороссийских пословиц и поговорок В.Н. Смирницкий подал форму "збывся зъ пантылыку" Н.В. Гоголь в Лексиконе малороссийском (содержал около 400 слов) записал: "панталик, глупость".

В XIX веке при использовании слова пантелик, в письмах или статьях его брали в кавычки – "пантелик", как цитату.

Возможно, Иван Котляревский "подсмотрел" это слово у народа, а возможно и придумал. Как и еще несколько слов, которые впервые упоминаются в его произведении – "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися".

Как бы там ни было, слово вошло в речь и литературу. Вот его примеры употребления:

"Зайчиха як почала петляти по лісі туди-сюди, — і зовсім збила їх з пантелику. Цього разу мисливці нікого не вбили" (Оксана Иваненко);

"Мої господині так звикли до моєї появи в суботні вечори, що прихід у середу збив їх з пантелику" (Николай Тарновский);

"Може, якимсь питанням збити її з пантелику, не дати першій заговорити..." (Михаил Стельмах).

Не перестаешь удивляться изобретательности украинцев – если не хватает слов для объяснения, то они их придумают, как, например, выражение "кино и немцы".

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