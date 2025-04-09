Немало имен заимствовано из древнееврейского языка, например Елизавета. А какую форму оно приобрело в украинском языке рассказывает 24 Канал.

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Как называть Лизу на украинском языке

Полная версия имени Лиза – Елизавета. Оно происходит из древнееврейского языка от слова "elisheva" (на иврите אֱלִישֶׁבַע), что в переводе означает "клятва, Богом я клянусь". К нам пришло вместе с христианством, через греческий и церковнославянский языки. Елизавета была матерью святого Иоанна Крестителя, поэтому она почитается в христианских праздниках.

Имя распространено в христианском мире и в каждом языке имеет свое звучание – Элизабет, Изабелла, Альжбета, Эльжбета, Эльза, Элис, Элиза и другие. Каждое из них является отдельным именем, которым допустимо назвать девочку и в Украине.

Это очень красивое имя имеет популярность во многих странах. В рейтинге популярных женских имени имя Елизавета занимает 7 – 8 позиции каждый год. По статистике приходится на 34 – 38 девочек из 1000 новорожденных.

В славянский язык сначала имя приобрело форму Лизавета, (оно до сих пор существует у болгар) или Лизавета. А потом в русском языке приобрело форму Елизавета и так перекочевало в украинский язык.

Однако, эти имена в русском и и украинском языке различаются звучанием: на украинском – "Елызавета", на русском – "Елизавета".

В народе были распространены варианты Лисавета, а также Савета. Существовала древнерусская форма Олисава (иногда Олисава) – красиво же, не так ли?

Елизавета может быть Олисавой / Freepik

А вот при сокращении оно имеет вариант Лиза, и немало ласкательных форм:

Лизонька

Лизочка

Лизуня

Лизунчик

Лизусечка

Лизенька

Более игривые и ласковые:

Лизуня

Лизунка

Лизулька

Лиззи

Ли

Лизонь

Лизу

Но заметим, что обращения – Лизушка, Лизуша, Лизочек являются русскими, по типу варианта Танюша, поэтому лучше выберите одну из украинских версий

Выбор обращения зависит от ваших отношений с Лизой и того, какое обращение вам кажется наиболее уместным и приятным. Но пусть оно будет украинским!