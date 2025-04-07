У украинцев немало заимствованных имен, которые адаптированы к нашей фонетике. Поэтому и употреблять их следует в соответствии с нашим языком, как в случае с именем "Ваня", о котором рассказывает 24 Канал.
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Как обращаться к Ване на украинском языке
Едва ли не самым распространенным древним именем является Иван. Имя происходит от древнееврейского имени Иоанн (יוחנן), что означает "Бог милостивый", "милость Божья", "подарок Божий". В украинский язык попало с распространением христианства через греческий (Иоаннес) и латинский (Ioannes) языки.
В различных трансформированных вариантах оно известно и популярно во всем мире. Вот некоторые из самых распространенных вариантов:
- Английский: John (Джон), Evan (Эван), Ivan (Айвен), Sean (Шон)
- Французский: Jean (Жан)
- Испанский: Juan (Хуан)
- Итальянский: Giovanni (Джованни)
- Немецкий: Johann (Иоганн), Hans (Ганс)
- Польский: Jan (Ян),
- Литовский: Йонас
- Эстонский: Юхан
- Белорусский: Иван, Ян, Янук
- Болгарский: Иван, Яни, Янка, Ясь
- Словацкий: Jan, Ivan,
- Венгерский: János (Янош)
- Румынский: Йон
- Греческий: Ιωάνννης (Иоаннис)
- Армянский: Հովհաննես (Ованес), Օհան (Оган)
- Арабский: يحيى (Яхья), يوحنا (Юханна)
- Иврит: יוחנן (Йоханан)
- Китайский: 伊凡 (Юэхан)
- Корейский: 이반 (Йохван)
- Латинский: Ioannes
В украинском языке имя, Иван имеет немало разговорных и ласкательных форм – и их можно насчитать около 40. Отметьте, в течение месяца вы можете обращаться к Ивану по-разному и не повториться!
Ласковые формы образовались от имени Иван – путем добавления окончаний, так и к форме Ваня.
- Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івасько, Івашко, Івашенько, Івашечко та Ясьо.
- Ваня, Ванько, Ванцьо, Ваньо, Ванюсьо.
А Григорий Пивторак в "Истории собственных имен" приводит еще и следующие варианты: Иванчу́к, Ивасю́к, Ивану́ха, Иванту́ха, Ива́к, Ива́ндо, Ива́нец, Ива́т, Ива́ха, Ива́хно, Ива́шу́ра.
Однако подчеркнем, что сокращение на -ша, -юша характерны для русского языка. Поэтому при наличии стольких вариантов можно обойтись без Ванюши, Ванюшки.
Не только Ваня / Freepik
Есть и несколько женских вариантов имени – Иванна, Ива, Яна, Янина.
В документах мы можем встретить запись как Иван, так и Иоанн. А также – Ян, хотя оно того же происхождения, но это самостоятельное имя. Как и вариант формы с любого другого языка, которую выберут родители. Как в случае с именем Алексей, можно еще Олекса или Олесь, но не Леха.
Форму обращения Иоанн для себя выбирают священнослужители.
А еще в украинском языке около 50 фамилий образованных от имени Иван – то это целое культурное явление. Вот такие варианты фамилий существуют, и это без русифицированных форм: Ва́нченко, Ванчу́к, Ваньо́, Иване́нко, Иване́ц, Иване́цкий, Ива́ник, Ивани́ло, Ивани́на, Иванисе́нко, Ивани́сик, Ивани́ца, Ивани́цкий, Иванича́к, Ивани́чко, Иваничу́к, Ивани́шин, Ивани́шинец, Ива́нив, Ива́ний, Иванийчу́к, Ива́нович, Ива́новский, Ивану́ник, Ивану́нь, Ива́нцев, Иванченко, Иванчи́на, Иванчи́шин, Иванчи́шин, Иванчу́к, Ива́ньо́, Ива́сенко, Ива́сенька, Ива́сиков, Ива́сина, Ива́си́шин, Ива́сов, Ива́си́вка, Ива́сю́к, Ива́хов, Ивахно́, Ива́шкив, Ива́щенко, Яне́цкий, Янко, Янко́вский, Яно́вский, Я́нуш, Янченко, Янченков, Янчук, Янчу́ков, Я́ськив, Ясько.
Есть ли среди них ваше?
А еще есть множество населенных пунктов, но это отдельная история. Как и имена известных деятелей во всем мире, которые имеют имя Иван – Иван Котляревский, Иван Франко, Иван Тургенев, Янка Купала, Янка Бриль, Ян Гус, Ян Кохановский, Иван Вазов, Джон Голсуорси, Джон Рид, Жан-Жак Руссо, Иоганн-Себастьян Бах, Иоганн-Вольфганг Гете, Джованни Боккаччо, Хуан Гойтисоло, Ованес Туманян, Вано Мурадели, Юхан Смуул, Йон Крянге и др.
Это имя не потеряло своей популярности до сих пор, и чуть ли не в каждом классе мы можем встретить Иванка.