В українців чимало запозичених імен, які адаптовані до нашої фонетики. Тому і вживати їх варто відповідно до нашої мови, як у випадку з іменем "Ваня", про яке розповідає 24 Канал.
Дивіться також Ніяка не Татьяна чи Танюша: як правильно звертатися українською
Як звертатися до Вані українською
Чи не найпоширенішим давнім іменем є Іван. Ім'я походить від давньоєврейського імені Іоанн (יוחנן), що означає "Бог милостивий", "милість Божа", "подарунок Божий". В українську мову потрапило з поширенням християнства через грецьку (Іоаннес) та латинську (Ioannes) мови.
У різних трансформованих варіантах воно відоме і популярне в усьому світі. Ось деякі з найпоширеніших варіантів:
- Англійська: John (Джон), Evan (Еван), Ivan (Айвен), Sean (Шон)
- Французька: Jean (Жан)
- Іспанська: Juan (Хуан)
- Італійська: Giovanni (Джованні)
- Німецька: Johann (Йоганн), Hans (Ганс)
- Польська: Jan (Ян),
- Литовська: Йонас
- Естонська: Юхан
- Білоруська: Іван, Ян, Янук
- Болгарська: Іван, Яні, Янка, Ясь
- Словацька: Jan, Ivan,
- Угорська: János (Янош)
- Румунська: Йон
- Грецька: Ιωάννης (Іоанніс)
- Вірменська: Հովհաննես (Ованес), Օհան (Оган)
- Арабська: يحيى (Яхья), يوحنا (Юханна)
- Іврит: יוחנן (Йоханан)
- Китайська: 伊凡 (Юехан)
- Корейська: 이반 (Йохван)
- Латинська: Ioannes
В українській мові ім’я, Іван має чимало розмовних і пестливих форм – і їх можна нарахувати близько 40. Відмітьте, протягом місяця ви можете звертатися до Івана по-різному і не повторитися!
Пестливі форми утворилися від імені Іван – шляхом додавання закінчень, так і до форми Ваня.
- Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івасько, Івашко, Івашенько, Івашечко та Ясьо.
- Ваня, Ванько, Ванцьо, Ваньо, Ванюсьо.
А Григорій Півторак в "Історії власних імен" наводить ще й наступні варіанти: Іванчу́к, Івасю́к, Івану́ха, Іванту́ха, Іва́к, Іва́ндо, Іване́ць, Іва́т, Іва́ха, Іва́хно, Івашу́ра.
Однак наголосимо, що скорочення на -ша, -юша характерні для російської мови. Тому при наявності стількох варіантів можна обійтися без Ванюші, Ванюшки.
Не лише Ваня / Freepik
Маємо і кілька жіночих варіантів імені – Іванна, Іва, Яна, Яніна.
В документах ми можемо зустріти запис як Іван, так і Іоанн. А також – Ян, хоча воно того ж походження, але це самостійне ім'я. Як і варіант форми з будь-якої іншої мови, яку оберуть батьки. Як у випадку з іменем Олексій, можна ще Олекса чи Олесь, але не Льоха.
Форму звертання Іоанн для себе обирають священнослужителі.
А ще в українській мові близько 50 прізвищ утворених від імені Іван – то це ціле культурне явище. Ось такі варіанти прізвищ існують, і це без зросійщених форм: Ва́нченко, Ванчу́к, Ваньо́, Іване́нко, Іване́ць, Іване́цький, Іва́ник, Івани́ло, Івани́на, Іванисе́нко, Івани́сик, Івани́ця, Івани́цький, Іванича́к, Івани́чко, Іваничу́к, Івани́шин, Івани́шинець, Іва́нів, Івані́й, Іванійчу́к, Іва́нович, Івано́вський, Івану́ник, Івану́нь, Іва́нців, Іва́нченко, Іванчи́на, Іванчи́шин, Іва́нчо, Іванчу́к, Іваньо́, Іва́сенко, Іва́сенька, Іва́сиків, Іваси́на, Іваси́шин, Іва́сів, Івасі́вка, Івасю́к, Іва́хів, Івахно́, Іва́шків, Іва́щенко, Яне́цький, Я́нко, Янко́вський, Яно́вський, Я́нуш, Я́нченко, Я́нченків, Янчу́к, Янчукі́в, Я́ськів, Ясько.
Чи є серед них ваше?
А ще є безліч населених пунктів, але то окрема історія. Як і імена відомих діячів в усьому світі, які мають ім'я Іван – Іван Котляревський, Іван Франко, Іван Тургенєв, Янка Купала, Янка Бриль, Ян Гус, Ян Кохановський, Іван Вазов, Джон Голсуорсі, Джон Рід, Жан-Жак Руссо, Йоганн-Себастьян Бах, Йоганн-Вольфганг Гете, Джованні Боккаччо, Хуан Гойтисоло, Ованес Туманян, Вано Мураделі, Юхан Смуул, Йон Крянге та ін.
Це ім'я не втратило своєї популярності й досі, і чи не у кожному класі ми можемо зустріти Іванка.