Хотя в документах и пишут имена на украинском, но во время разговора мы очень часто обращаемся на суржике или даже на русском. 24 Канал рассказывает, как обращаться на украинском к Танюше.

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Как же обратиться не на русском к Танюше

О происхождении имени исследователи спорят – то ли оно греческих, то ли римских корней.

Если принимать во внимание греческую версию, то "Татьяна" берет начало от слова "tatteo", которое в переводе означает "обустраивать", "та, что велит", "поставленная".

По латинской версии – от мужского имени Татиан, считается, что Татьяна – его женская форма.

У славян получило имя распространение с приходом христианства. В течение нескольких веков оно было очень популярно, однако в XXI веке вышло из моды.

Заметим, что русская версия имени "Татьяна", с мягким знаком, а в украинском языке его нет – "Тетяна". Кроме того, традиции коротких и ласкательных форм в этих языках тоже отличаются.

Для русского языка характерны окончания – "-ша" и "-ха" – Танюша или Танюха. Оно характерно как для женских, так и мужских имен, как, например, для короткой версии имени Дарья – Даша.

А для украинского "-ся" и "-ка". Поэтому близкие родственники и друзья могут называть на украинском Татьяну – Татусею, Танюсею, Тетянкою, Татою, Тусею, Таною.

Не Танюха, а – Тетянка / Freepik

День Ангела Татьяны – 12 января (по ново юлианскому календарю), именно тогда православная церковь празднует День святой мученицы Татьяны – в этот день, согласно истории праздника, казнили ее и отца.

Среди известных украинок-Тетян – певица Тина Кароль, певица Tayanna, юмористка Татьяна Песик – успешные и красивые женщины!

Начните свою чистую украинскую речь с имен – вам понравится!