Как же называть большие бутылки для воды, рассказываем со ссылкой на объяснение редактора Ольги Васильевой.

Что же такое баклажка?

В современных реалиях Украины мы должны быть готовы к различным обстоятельствам, в том числе и к отсутствию воды. И здесь пригодились – большие бутылки 5 – 6 литров, которые многие называют – баклажка. К этому названию уже привыкли, понимают о чем идет речь и даже слово украинское, но обозначение сосуда – ошибочное.

Украинские словари содержат слово "баклажка", как уменьшительная форма к "бакла́га". А "баклага" – это небольшая деревянная, керамическая или металлическая плоская дорожная посудина, бочонок для хранения воды или другой жидкости. Ее часто носят при поясе в походах. Слово возможно пошло из тюркского языка, где баклак – вид посуды или мерка зерна. А по другой версии – баклу́ша – это обрубок древесины, баклан – чурбак, из которого вытесывали бутылку.

Поэтому в значении "большой пластиковой бутылки" слово "баклажка" является русским регионализмом, проникшим в украинский обиход. Вероятно название прижилось из-за удобства в переноске – легкость или наличие ручек.

Украинцы же для обозначения емкости от 4 до 60 литров использовали слово – бутыль. Именно в стеклянных пузатых бутылях хранили хмельные напитки. А слово попало к нам из французского языка – bouteille, через посредничество польского. А в основе слова – латынь – buttis "бочка".

Да и сейчас вода в бутылках – бутилированная, а не "баклажкована" или "баклагована".

Обратите внимание! Правильные формы множественного числа: два, три, четыре бутли, а не "бутели".

И конечно же, что это название не единственное. Есть синонимы и диалектизмы как к "баклажке", так и бутыли.

Если вам не импонирует "бутель", то замените его на: бунька, бальцанка, балзанка, болсанка, бутля и даже "сулія".

Бунька – слово, зафиксировано в словаре Гринченко как "глиняная посуда с узким горлом". В белорусском языке "бунька" означает "бутылка, кувшин". Это слово живет и сейчас в северных регионах Украины и в Беларуси, обозначая округлый сосуд – например, пятилитровый пластиковый бутыль.

Я дома называю такую жестянку "бунька". Сейчас это слово считается диалектизмом, хотя зафиксировано в словаре Гринченко со значением "глиняная посуда с узким горлышком". В белорусском языке бунька – это "бутылка, кувшин", а общекорневое "буняк" – волдырь на теле. То есть "бунька" обозначает округлый сосуд, а не тонкий удлиненный.

– отметила госпожа Ольга.

А корреспонденты добавляют еще несколько вариантов – баллон, бокла, банька.

Вместо "баклажки" можно сказать: боклаг, манірка, фляжка, фляга, барильце.. Но это про – маленький переносной сосуд. Более того, имеем даже название – тиква (не путайте с гарбузом). Так называют сосуд для воды, которую изготавливают из растения Lagenaria, имеющего удлиненную грушевидную форму, с очень твердой кожурой.

Итак, следующий раз, когда будем говорить о пятилитровой "пластянке", стоит назвать ее бутылью – и речь станет чище и аутентичнее. Если хотите сохранить колорит – можно употреблять диалектизмы, но помнить, что это региональные варианты. "Баклажка" в значении большой пластиковой бутылки – совсем не подходит.